Çankırı’da 2024’te Ölüm Sayısı Artmış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çankırı’da 2024 yılında bin 759 birey yaşamını yitirdi. TÜİK, 2024 ölümü ve ölüm nedeni istatistiklerine dair haber bültenini yayınladı. Verilere göre, Çankırı’daki ölüm sayısı 2023 yılında bin 697 iken 2024’te yüzde 3,7 artarak bin 759’a ulaştı. Bu yıl ölenlerin 960’ı erkek, 799’u ise kadınlardan oluştu.

ÖLÜM HIZI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 8,5 iken, 2024 yılında binde 8,7 seviyesine yükseldi. 2024 yılına ait seçilmiş ölüm nedenlerine bakıldığında, yüzde 39,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ölümler arasında en yüksek orana sahip oldu. Bunu yüzde 15,5 ile diğer hastalıklar, yüzde 14,5 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,2 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

BEBEK ÖLÜM SAYISINDA ARTIŞ

Çankırı’da bebek ölüm sayısı 2023 yılında 12 iken, 2024 yılında bu rakam 20’ye çıktı. Bebek ölüm hızı ise, 2023 yılında binde 6,4 iken 2024’te binde 11,1 oldu. Ayrıca, beş yaş altı ölüm hızı, 2023 yılında binde 8,5 iken, 2024 yılında binde 13,3 seviyesine ulaştı.