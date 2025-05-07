Çankırı’da 2024 Trafik Kazaları Artış Gösterdi

TRAFFİK KAZALARIYLA İLGİLİ VERİLER

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, Çankırı’da geçtiğimiz yıl içerisinde toplamda 2 bin 594 trafik kazası olduğu belirtildi. Bu kazalarda 1.414 kişi yaralandı ve 34 kişi yaşamını yitirdi.

KAZALARIN DAĞILIMI

Verilere göre, Çankırı’da 2024 yılına ait trafik kazalarının bin 769’u maddi hasarla sonuçlanırken, 825’i ölümlü yaralanmalı kaza olarak kayıtlara geçti. 825 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında, 17 kişi kaza anında hayatını kaybetti, diğer 17 kişi ise kaza sonrası sağlık kuruluşlarına sevk edilerek, 30 gün içerisinde yaşamını yitirdi.