Çankırı’da 2025 Bayram Namazı Saati Açıklandı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine çok az bir zaman kaldı ve milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı’nın manevi hazırlıkları ve coşkusunu yaşamaya başladı. Bayram sabahları yapılan bayram namazı, İslam dünyası için büyük bir öneme sahip. Çankırı’daki vatandaşlar, “Çankırı’da 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” sorularına cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı vakitlerini resmi olarak duyurdu.

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar sabahı, ülke genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak, saatlerin şehirlere ve bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, her il için belirlenmiş bayram namazı saatlerine özen göstermekte fayda var.

ÇANKIRI’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki tüm iller için bayram namazı saatlerini açıkladı. Çankırı’da bayram namazı saat 07:03’te kılınacak. Çankırı’daki ilçelere göre bayram namazı saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.