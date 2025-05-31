Çankırı’da 2025’te İhracat 41 Milyon Dolar

Çankırı’da Nisan 2025 İhracat Rakamları Açıklandı

İHRACAT VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Çankırı’da 2025 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracat, toplamda 41 milyon 631 bin dolar olarak kaydedildi. Bu değer, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın açıkladığı ‘Dış Ticaret İstatistikleri’ doğrultusunda elde edildi. İhracatın ürüne göre dağılımında ise 32 milyon 524 bin dolar ile “iç ve dış lastik imalatı” ürün grubu ilk sırayı aldı. Ardından 5 milyon 851 bin dolarla “makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı” ve 873 bin dolarla “tuz çıkarımı” ürün grubu geldi. Nisan ayında Çankırı’dan toplam 40 farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştirildi.

ÜLKELERE YAPILAN İHRACAT

İhracat faaliyetleri çerçevesinde Çankırı, Nisan ayında toplamda 80 farklı ülkeye gönderim yaptı. İlk sırada 12 milyon 892 bin dolar ile Almanya yer alıyor. Bunu 7 milyon 7 dolar ile Birleşik Krallık takip ederken, Fransa 3 milyon 763 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ihracat rakamları, Çankırı’nın uluslararası ticaretinin çeşitliliğini ve gücünü gösteriyor.

İTHALAT DURUMU

Çankırı’nın Nisan 2025’teki ithalatı ise 18 milyon 227 bin dolar olarak belirlendi. İthalat işlemleri 65 farklı ürün grubunu kapsadı. Bunlar arasında 6 milyon 61 bin dolar ile “birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı”, 3 milyon 699 bin dolar ile “temel kimyasal maddelerin imalatı” ve 2 milyon 449 bin dolar ile “diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi” öne çıktı. Nisan ayında Çankırı’ya 34 farklı ülkeden ithalat yapıldı ve ilk sırada 2 milyon 298 bin dolarla Japonya, ikinci sırada 1 milyon 825 bin dolarla İtalya, üçüncü sırada ise 1 milyon 683 bin dolarla Çin yer aldı.

İHRACAT-İTHALAT ORANI

Nisan ayında Çankırı’daki ihracatın, ithalatı karşılama oranı ise yüzde 220,9 olarak hesaplandı. Bu oran, Çankırı’nın dış ticaretinde ihracatın önemli bir yerde durduğunu gösteriyor.