Çankırı’da 237 Kişi Yakalandı

ÇANKIRI’DA YAKALANAN SUÇLULAR

Çankırı’da, çeşitli suçlardan aranan toplam 237 kişi yakalanıyor. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda söz konusu şahısların yakalandığı, 5 kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Ayrıca, yapılan 6 narkotik operasyonunda 11 kişi hakkında da işlem yapıldığı ifade ediliyor.

Açıklamada, Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunmayan 31 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri yapıldığı aktarılıyor. Operasyonlar sonucunda 6,81 gram sentetik uyuşturucu, 8,27 gram esrar, 0,63 gram kokain, 3 bin 136 adet sentetik ecza hapı, 6,67 gram sentetik kannabinoid ve 10 litre kaçak alkol ele geçiriliyor.

TRAFFİK KURALLARINA UYMAYANLAR

Ayrıca, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddeleri kapsamında 2504 araç sürücüsüne toplam 9 milyon 184 bin 104 lira tutarında idari işlem uygulandığı ve 237 aracın trafikten men edildiği kaydediliyor.