Çankırı’da 65.538 kişi Kütüphane Kullanmış

HİZMET ALAN KİŞİ SAYISI ARTIK 65 BİN 538

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Çankırı’daki halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 65 bin 538 olarak kaydedildi. Kurumun 2024 yılı Kütüphane İstatistikleri haber bülteninde yayımlanan bilgiler, kütüphane hizmetlerinin geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor.

KÜTÜPHANE SAYISI VE KİTAP HAZİNESİ

Çankırı’da 2024 yılı itibarıyla toplamda 13 halk kütüphanesi ile birlikte 105 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi bulunuyor. Bu sayılar toplamda 118 kütüphane oluşturuyor. Halk kütüphanelerinde mevcut kitap sayısı 248 bin 501 olarak belirlenirken, eğitim kurumlarının kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 142 bin 618 oldu.

ÜYELİKLER VE ÖDÜNÇ MATERYAL

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 35 bin 258 olarak kaydedildi. Ayrıca halk kütüphanelerinden ödünç verilen materyal sayısı 42 bin 088 oldu. Çankırı’daki halk kütüphanelerinin kitap koleksiyonları arasında ‘Edebiyat ve Retorik’ konulu kitap sayısı 132 bin 608 olarak öne çıkıyor. ‘Sosyal Bilimler’ konusundaki kitap sayısı ise 41 bin 129 olarak belirtildi.