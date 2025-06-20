Çankırı’da 749 Kişi Sorgulandı

HUZUR UYGULAMASI SONUCUNDA 749 KİŞİ SORGULANDI

Çankırı’da emniyet güçleri tarafından düzenlenen huzur uygulamasında toplam 749 şahıs sorgulanıyor. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 64 polis, durdurdukları araçları dikkatlice inceliyor. Şüpheli kişilerin ise üst aramaları ile kimlik kontrolleri yapılıyor.

YABANCI UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

Denetim kapsamında, 57’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 kişinin kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu süreçte Pakistan uyruklu olan düzensiz göçmen yakalanıyor. Ayrıca uygulama sırasında 2 araca 43 bin 852 TL tutarında cezai işlem uygulanıyor.