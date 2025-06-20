Haberler

Çankırı’da 749 Kişi Sorgulandı

HUZUR UYGULAMASI SONUCUNDA 749 KİŞİ SORGULANDI

Çankırı’da emniyet güçleri tarafından düzenlenen huzur uygulamasında toplam 749 şahıs sorgulanıyor. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 64 polis, durdurdukları araçları dikkatlice inceliyor. Şüpheli kişilerin ise üst aramaları ile kimlik kontrolleri yapılıyor.

YABANCI UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

Denetim kapsamında, 57’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 749 kişinin kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu süreçte Pakistan uyruklu olan düzensiz göçmen yakalanıyor. Ayrıca uygulama sırasında 2 araca 43 bin 852 TL tutarında cezai işlem uygulanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye Eğitim Uçakları Tasarlıyor Ve Üretiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin eğitim uçakları, helikopterler, kara ve deniz araçları ile uyduları tasarlayıp üretebildiğini vurguladı.
Haberler

Pendik Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

Pendik'te su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İSKİ, 20 Haziran'da ilçede suyun belli saatlerde kesileceğini açıkladı. Kesinti saatleri ise bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.