Çankırı’da 88 Şahıs Ve 13 Göçmen Yakalandı

ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE GÖZALTILAR VE YAKALANANLAR

Çankırı’da, jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 88 kişi ile 13 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arasında, 26 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, toplamda 88 aranan şahıs yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU VE CİDDEYİ ENGEL OLMAK İÇİN YAPILAN İŞLEMLER

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, 66.92 gram sentetik kannabinoid ve 22 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 88 kişiden 3’ü tutuklandı. Ayrıca, yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler de başlatıldı.

TRAFİK DENETİMLERİ VE CEZAİ İŞLEMLER

Yapılan trafik denetimlerinde ise, 249 araç trafikten men edilirken, 3,255 araç sürücüsüne toplamda 8 milyon 838 bin 224 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Bu denetimler, güvenli trafik ortamının sağlanması için yapılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.