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Çankırı’da Alev Alan Tofaş Araç, Söndürüldü

OTOMOBİLİN ALEV ALDIĞI AN

Çankırı’da, hareket halinde olan bir Tofaş otomobilin motor kısmı aniden alev aldı. Yangın, Çankırı Lisesi Işıklar Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir hâlindeki Fiat Tofaş araç bilinmeyen bir nedenden ötürü alevleniyor.

ŞOFÖRÜN HIZLI DAVRANIŞI

Araç sürücüsü, alevlerin büyümesiyle hemen aracı durdurup dışarı çıktı. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale ediyor. Yangın, hızla kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobilde ise maddi hasar oluşuyor.

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