Çankırı’da Araç Şarampole Devrildi

KAZA SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen bir kazada, kontrolünü kaybeden aracın şarampole devrilmesi sonucu 2’si çocuk toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza, D100 karayolu Bayındır köyü civarında gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, N.E. yönetimindeki 59 DM 541 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından sürücü ile birlikte araçta bulunan H.E. (41), Ö.H.E. (8) ve F.B.E. (4) yaralandı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, hepsi Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.