Çankırı’da Araç Sayısı 71.341 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 71 bin 341 olarak belirlenmiş durumda. TÜİK, 2025 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini bu şekilde kamuoyuna duyurmuş oldu.

ARAÇ DAĞILIMI

Açıklanan verilere göre, Çankırı’daki taşıtların yüzde 36,3’ünü otomobiller oluşturuyor. Diğer taşıt türleri arasında traktör yüzde 24,3, motosiklet yüzde 20,5, kamyonet yüzde 13,4, kamyon yüzde 3,2, minibüs yüzde 0,9, otobüs yüzde 0,8 ve özel maksatlı taşıtlar ise yüzde 0,5 oranında yer alıyor.

TRAFFIC REGISTRATION

Mayıs ayında Çankırı’da toplam 533 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu yeni kayıtlar arasında motosikletler yüzde 65,5 ile en yüksek oranı temsil ediyor. Motosikletleri yüzde 13,1 ile otomobil, yüzde 10,5 ile traktör ve yüzde 5,3 ile kamyonet takip ediyor. Ayrıca, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı, önceki aya göre 67 adetlik bir artış gösterdi.