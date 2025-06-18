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Çankırı’da Araç Sayısı 71.341 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileri, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araç sayısının 71 bin 341 olarak belirlendiğini ortaya koyuyor. 2025 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri kapsamında yapılan açıklamada, Çankırı’daki taşıt dağılımı da detaylandırıldı.

TAŞIT DAĞILIMI

Açıklanan verilere göre, Çankırı’daki toplam 71 bin 341 aracın yüzde 36,3’ü otomobillerden, yüzde 24,3’ü traktörlerden, yüzde 20,5’i motosikletlerden, yüzde 13,4’ü kamyonetlerden, yüzde 3,2’si kamyonlardan, yüzde 0,9’u minibüslerden, yüzde 0,8’i otobüslerden ve yüzde 0,5’i özel maksatlı taşıtlardan oluşuyor.

YENİ TAŞIT KAYDI

Mayıs ayında, Çankırı’da toplamda 533 araç trafiğe kaydedildi. Bu kayıtların içinde motosikletler yüzde 65,5 ile en yüksek orana sahipken, otomobiller yüzde 13,1, traktörler yüzde 10,5 ve kamyonetler yüzde 5,3 oranında yer aldı. Ayrıca, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre 67 adet artış gösterdiği de belirtildi.

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