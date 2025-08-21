Çankırı’da Araç Sayısı 72.501

TRAFAİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre, Çankırı’da trafiğe kayıtlı araçlar 72 bin 501’e ulaştı. 2025 yılının Temmuz ayı itibarıyla motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistikler açıklandı. Bu veriler doğrultusunda, Çankırı’daki trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam 72 bin 501 olarak kayıtlara geçti.

ARAÇ TİPLERİ DAĞILIMI

Bu araçların dağılımına bakıldığında; yüzde 36,1’i otomobil, yüzde 24’ü traktör, yüzde 21,2’si motosiklet, yüzde 13,3’ü kamyonet, yüzde 3,2’si kamyon, yüzde 0,9’u minibüs, yüzde 0,8’i otobüs ve yüzde 0,5’i özel maksatlı taşıtlar oluşturuyor. Çankırı’da Temmuz ayında trafiğe kayıtlı toplam 581 adet taşıt kaydı yapıldı. Bu taşıtlar arasında motosiklet, yüzde 66,1 ile ilk sırayı alıyor. Bunu yüzde 15,7 ile otomobil, yüzde 8,4 ile traktör ve yüzde 5,7 ile kamyonet takip ediyor.

ARTIŞ GÖSTEREN TEMMUZ AYI VERİLERİ

Çankırı’da Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı, bir önceki aya göre 92 adet arttı. Bu artış, bölgede motorlu taşıtların kullanımının yükseldiğine işaret ediyor.