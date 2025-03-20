Çankırı’da Bakan Kacır’dan İHA Vurgusu

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÇANKIRI’DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2002 yılından önce insansız hava araçlarının bilinmediğini, günümüzde Türkiye’nin bu alanda öncü ülkelerden biri haline geldiğini belirtti. Kacır, “İHA denildiğinde burada da mensubu vardır, ancak İhlas Haber Ajansı aklımıza gelirdi” dedi. Ziyaret ve programlar için Çankırı’ya giden Kacır’ın ilk durağı Çankırı Karatekin Üniversitesi oldu. Burada düzenlenen Teknokent açılışına katıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı da ziyaret ederek partililerle buluştu.

İHA GELİŞMELERİ VE SAVUNMA ANI

Kacır, Türkiye’nin uzay projeleriyle dünya lideri olabileceğine dikkat çekerek, “Tüm dünyada dikkatle takip edilen bir dönemi yaşıyoruz. Savunma sanayiinde yerli ürün payını yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkardık” dedi. Avrupa Birliği’nde savunma sanayi dışa bağımlılığının hala yüzde 80 olduğunu ifade eden Kacır, “Biz dışa bağımlılığı yüzde 20’lere düşürmeyi başardık. Kendi platformlarını geliştiren bir ülke haline geldik. İHA’lar ile terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik” diye ekledi.

ÇANKIRI’YA YENİ YATIRIMLAR

Çankırı’daki yatırımlarla ilgili de bilgiler veren Kacır, “Anadolu’daki güçlü bölgelerden biri olan Çankırı’da 5 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Biz iktidara geldiğimizde burada sadece 1 organize sanayi bulunuyordu. Sanayide 340 kişi çalışıyorken, bugün 12 bin 530 kişi istihdam ediliyor” dedi. Çankırı’daki sanayi bölgelerine 930 milyon lira altyapı desteği sağladıkları bilgisini veren Kacır, ayrıca Teknopark ve Ar-Ge merkezi kazandırdıklarını belirtti.

YENİ PROJELER VE KALKINMA HEDEFLERİ

Kacır, Çankırı’da tuzdan katma değeri yüksek yeni sanayi ve kimya ürünleri üretimine yönelik projeler hayata geçireceklerini açıkladı. “Çankırı, yeni sanayi projelerinde önemli bir rol oynayacak. Motorlu kara taşıtları için parça üretimine yönelik yatırımları hızlandıracağız” dedi. Ayrıca, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı sayesinde 159 projeye 675 milyon lira destek sağladıklarını, önümüzdeki dönemde ise tarım ve hayvancılıkta verimliliği artıracak adımlar atacaklarını kaydetti.