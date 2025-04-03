Çankırı’da Bıçaklı Kavga: Genç Ağır Yaralandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Çankırı’da iki grup arasında yaşanan bir kavgada, 20 yaşındaki bir genç ciddi şekilde yaralandı. Kavga, Buğday Pazarı Mahallesi’ndeki Çarşamba Pazarı Caddesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA Süreci

Elde edilen bilgilere göre, L.A. (19), M.A. (25), A.F.C. (27) ve A.Ö.Ö. (20) arasında bir tartışma başladı. Kısa süre içinde bu tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında L.A., husumetlisi A.Ö.Ö.’yü bıçakla ağır yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 20 yaşındaki genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardında ambulansla hastaneye götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayla ilgili olarak şüpheli L.A., M.A. ve A.F.C. polis ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yakalandı ve gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin geçmişte çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. 20 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin sürmekte olduğu bildirildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.