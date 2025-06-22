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Çankırı’da Bir Ev Yangında Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI MAHALLE

Çankırı’da meydana gelen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Abdulhalik Renda Mahallesi’nde gerçekleşen yangının kaynağı ise henüz bilinmiyor. Evde çıkan yangın, kısa süre içinde büyüyerek çevredeki tehlikeleri artırdı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Yangını gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu ve bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını engelledi. Yangının söndürülmesinin ardından, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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