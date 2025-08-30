Çankırı’da Dağcılar Tırmanış Düzenledi

DAĞCILARDAN ANLAMLI KUTLAMA

Çankırı’daki dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Ilgaz Dağı’nın zirvesinde coşku ile kutladı. Bu kutlamalar çerçevesinde “Zafer Haftası Ilgaz Dağı Tırmanışı” etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde ilimiz ve Bartın’dan katılan sporcular, Ilgaz Dağı’nın eteklerinden zirveye doğru tırmanışa başladı. Tırmanış, 2 bin 587 metre yüksekliğindeki zirvede gerçekleştirildi.

ŞEHİTLERE SAYGI DURUŞU

Zirveye varıldığında, Türk bayrağı açan sporcular İstiklal Marşı’nı okuyarak anlam dolu bir an yaşadı. Bu özel anın ardından grup inişe geçti. Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Nuri Erkenci, 30 Ağustos’ta zirveye ulaşmanın büyük bir onur olduğunu vurguladı. Erkenci, bu tarihinin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğuna dikkat çekti ve bu anlam dolu günde gerçekleştirdikleri etkinliğin önemine değindi.