Çankırı’da Doğalgaz Patlaması Panik Yarattı

Çankırı’da Kargaz doğalgaz dağıtım firması tarafından yürütülen bir çalışma esnasında doğalgaz patlaması gerçekleşti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi İplik Pazarı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahlatcı Holding bünyesindeki Kargaz tarafından sokakta yapılan doğalgaz hattı çalışmaları sırasında, iş makinesi doğalgaz borusuna zarar verdi. Borunun delinmesi ile birlikte şiddetli bir patlama oldu. Olayda yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Ekipler, sızıntının önlenmesi için çalışmalara başladı.

VATANDAŞLARIN PANİK YAŞAMASI

Patlama sesini duyduklarında paniklediklerini dile getiren Haşim Kış isimli bir vatandaş, “Burada esnaflık yapıyorum. Bu sokakta doğalgaz hattı çalışmaları yapılıyor. Dükkandayken bir anda kuvvetli ve şiddetli bir patlama sesi duyduk. Bir anda panik yaşadık, korktuk, hemen dışarı çıktık. Basınç olarak kuvvetli bir patlamaydı. Olayda yaralanan olmadı, sadece bizi dükkandan çıkarttılar, elektriği ve tüpü kapatmamızı istediler. Şu anda ekipler çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

