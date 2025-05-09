Çankırı’da Engelli Bireylere Kafe Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde engelli bireylerin istihdam edildiği “Bizim Kafe” açıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan merkezde, zihinsel engelli ve down sendromlu bireylerin çalıştığı kafenin açılışı için bir tören gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerin sahnelediği “Yaran” oyunuyla devam etti.

BAŞKAN ESEN’DEN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Açılışta konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Göreve başladığımda ilk fark ettiğim şey, sevginin olduğu yerde engellerin olmadığıydı.” dedi. Çankırı’da yaşayan engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmaların önemine değinen Esen, “Biz bu koltuklara sadece yol yapmak, asfalt dökmek, altyapı yapmak için oturmuyoruz. Bu şehrin insanlarının doğumundan ölümüne kadar her aşamasında varız. Bizim bu şehir için bir derdimiz var. Dezavantajlı gruplar ile birlikte yaşanabilir, huzurlu, sağlıklı bir kent haline nasıl gelebiliriz?” şeklinde konuştu.

ENGELLİ BİREYLERE YARDIM PROJELERİ

Esen, 2019 yılından beri yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, 2022 yılında Avusturya Büyükelçiliğine yapılan başvuru ile engelli bireylerin iş gücü açısından güçlenmesi için destek alındığını belirtti. Çankırı’da yaşayan 18-35 yaş arası engelli bireylerin sosyal hayata uyumunu artırmak amacıyla gerçekleştirdikleri projede, bireylere oyuncak yapımı, dikiş, bilgisayar ve kafe hizmetleri alanında kurslar verdiklerini ifade etti. Engelliler Koordinasyon Merkezi’nin 600 aktif üyesinin bulunduğunu ve bu üyelerden 10 gencin istihdam edildiğini de sözlerine ekledi.

DUA VE KURDELE KESİMİ

Açılış konuşmasının ardından, down sendromlu bir çalışanın dua etmesiyle birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi. Törende katılımcılara ikramda bulunuldu.