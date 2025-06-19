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Çankırı’da Evin Yangını Söndürüldü

METRUK EVDE YANGIN ÇIKTI

Çankırı’nın Alibey Mahallesi Keçe Kasım Sokak’ındaki metruk bir evde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Olay, çevredeki vatandaşların çevredeki durumu fark edip ihbarda bulunmasıyla hızla gelişti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye sevk edilen AFAD, polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış noktasına hızla ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa bir süre içinde kontrol altına aldı. Yangın, vatandaşların da desteğiyle söndürüldü ve ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

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