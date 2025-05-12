Çankırı’da Festival Gerçekleşti. Engelli Bireyler İçin Etkinlikler Düzenlendi

ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA FESTİVAL DÜZENLENDİ

Çankırı’da Engelliler Haftası kapsamında “Hep Birlikteyiz Festivali”, geniş bir katılımla düzenlendi. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, Çankırı Yeşilay Şubesi ve diğer kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin iş birliğiyle hazırlanan festival, büyük ilgi gördü.

ETKİNLİKLER ÇEŞİTLİ GÖSTERİLERLE RENKLENİYOR

Festival süresince çocuklara yönelik birçok oyun ve gösterinin yanı sıra, engelli bireyler tarafından icra edilen halk oyunları, mehteran gösterileri ve mini konserler de sahnelendi. Festival alanında ayrıca engelli bireylerin ürettiği el emeği ürünlerin sergilendiği stantlar kuruldu.

Çankırı Yeşilay Şube Başkanı İsmail Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin hedefinin özel bireylerin toplumsal kabulünü artırmak ve sosyal farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Özcan, kent merkezi ve ilçelerden yaklaşık 200 özel gereksinimli birey ve yaklaşık 400 çocuğun katılımıyla etkinliğin toplamda yaklaşık bin kişilik bir yoğunlukla gerçekleştirildiğini vurguladı.