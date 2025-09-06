Çankırı’da Gaz Patlaması Paniği Yaşandı

DOĞALGAZ PATLAMASI PANIĞA NEDEN OLDU

Çankırı’da, Kargaz doğalgaz dağıtım firması tarafından gerçekleştirilen bir çalışma sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi İplik Pazarı Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ahlatcı Holding’e ait Kargaz doğalgaz dağıtım firması, sokakta doğalgaz hattı çalışmaları yaparken, iş makinesi doğalgaz borusuna zarar verdi. Bu zarar sonrası borunun delinmesiyle birlikte büyük bir patlama yaşandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmamasına rağmen çevredeki insanlar büyük bir panik yaşadı. Ekipler, sızıntının önlenmesi amacıyla hızlı bir şekilde çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE DIŞARIYA ÇIKTI

Patlama anını yaşayan vatandaşlardan Haşim Kış, durumu şu şekilde anlattı: “Burada esnaflık yapıyorum. Bu sokakta doğal gaz hattı çalışmaları yapılmakta. Dükkandayken bir anda büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen panik yaşadık, korktuk ve dışarı çıkmak zorunda kaldık. Patlama sesi oldukça kuvvetliydi. Olayda yaralanan olmadı, sadece bizi dükkandan çıkarttılar ve elektriği ile tüpü kapatmamızı istediler. Şu anda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.”

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Patlamanın ardından yetkililer, olay yerinde güvenlik önlemlerini alarak çevredeki kişilerin güvenliğini sağlamak için çalışmalara başladı. Doğalgaz sızıntısının giderilmesi için hızlı bir şekilde gereken adımlar atılmakta. Bu tür durumlar, özellikle halkın güvenliği açısından dikkate alınması gereken önemli konular arasında yer alıyor.