Çankırı’da Geleneksel Sünnet Töreni Yapıldı

ÇANKIRI’DA GELENEKSEL TOPLU SÜNNET TÖRENİ DÜZENLENDİ

529. GÜNDE GELENEĞİ YAŞATMAK

Çankırı’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geleneksel toplu sünnet töreni gerçekleştirildi. Sosyal yardım alan ailelerin çocukları için gelenek haline dönüşen bu etkinlik, bu yıl 529. defa yapıldı. Ahmet Yesevi Cami yanında düzenlenen tören kapsamında, süslenen klasik otomobillerin yanı sıra Vali M. Fırat Taşolar ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’nun makam araçları da çocuklara tahsis edildi. Birçok çocuk, aileleriyle birlikte bu süslenmiş araçlarla şehir turu yaptı.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK

Etkinlikte bir konuşma yapan Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, “Her bir vakfiye bizlere tevdi edilmiş emanet gözüyle bakarak ve bu şekilde yola çıkarak 529 yıllık bir geleneği sürdürüyoruz. İkinci Bayezid Vakfı tarafından kurulan ve vakfiyesinde hayır şartı olarak sosyal yardım alan ailelere sünnet hizmeti verme şartı ile Çankırı’da bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Ailelerin ve çocukların mutluluğu, bizim mutluluğumuz oldu. Sayın Valimiz ve il protokolü bu güzel günde bizimleydiler. Klasik otomobillerle birlikte unutulmaz bir gün yaşadık. Herkes pencerelere çıkarak etkinliğe ilgi gösterdi. Burada nezih bir salonda çocuklarımıza ve ailelerine çeşitli ikramlarımız oldu; oyun alanları, pamuk şeker, patlamış mısır gibi aktiviteler sunuldu. Program sonunda Genel Müdürümüz Sinan Aksu’nun hediyeleri olan bisikletler de verilecektir. Bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya teşekkür ederiz” şeklinde belirtti.

ETKİNLİKLER GÜN BOYUNCA DEVAM ETTİ

Gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler neticesinde sünnet ettirilen çocuklara, bisiklet başta olmak üzere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu anlamlı gün, katılan aileler ve çocuklar için unutulmaz anılarla dolu geçti.