Çankırı’da Geleneksel Sünnet Töreni Yapıldı

ÇANKIRI’DA GELENEKSEL TOPLU SÜNNET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

529’UNCU TÖREN DÜZENLENDİ

Çankırı’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Bu yıl 529’uncusu gerçekleştirilen tören, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için geleneksel hale dönüştürülen bir etkinlik olarak dikkat çekti. Ahmet Yesevi Cami yanında süslenen klasik otomobiller, Vali M. Fırat Taşolar, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticilerin makam araçları ile çocuklara tahsis edildi. Aileleriyle birlikte süslenen araçlarla onlara şehir turu yapma fırsatı sunuldu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR GELENEK

Programda açıklamada bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, “Her bir vakfiye bizlere tevdi edilmiş emanet gözüyle bakarak ve bu şekilde yola çıkarak 529 yıllık bir geleneği sürdürüyoruz. İkinci Bayezid Vakfı tarafından kurulan ve vakfiyesinde hayır şartı olarak sosyal yardım alan ailelere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet edilmesinin hayır şartı geleneğini bugün Çankırı’mızda yaşatmaya çalıştık. Ailelerin mutluluğu, çocukların gözlerindeki mutluluk, bizlerin mutluluğu oldu” dedi. Bahçecik, ayrıca “Sağ olsun Sayın Valimiz, il protokolümüz bizleri bu güzel günde yalnız bırakmadı. Burada klasik otomobillerle Sayın Valimizin, Genel Müdürümüzün makam arabalarıyla birlikte Çankırı’da bugün unutulmaz bir gün yaşadık,” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER VE HEDİYELER

Gün boyunca farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği törende, sünnet ettirilen çocuklara başta bisiklet olmak üzere çeşitli hediyeler verildi. Bahçecik, ayrıca etkinliği destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya teşekkürlerini iletti. Oyun alanları, pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramların da bulunduğu etkinlik, Çankırı’da etkin bir coşku yarattı.