Çankırı’da İki Ayrı Otobüs Kazası Yaşandı

İKİNCİ OTOBÜS KAZASI MEYDANA GELDİ

Çankırı’da daha önce 23 işçinin yaralandığı otobüs kazasının hemen ardından, söz konusu fabrikaya ait ikinci bir otobüs kazası gerçekleşti. İşçileri taşıyan otobüs, aniden karayoluna çıkan bir domuz sürüsüne çarptı. Bu kaza maddi hasarla sonuçlanırken, can kaybı yaşanmadı. Kaza, gece saatlerinde Çankırı’nın Tüney köyü mevkiinde meydana geldi.

DOMUZLARA ÇARPTI, YOLCULAR KAZAYI ATLATTI

Edinilen bilgilere göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası’nda çalışan işçileri taşıyan 18 S 0075 plakalı Otokar marka otobüs, karayoluna çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle birçok domuz telef olurken, içinde bulunan yolcular kazayı yaralanmadan atlattı. Ayrıca, yaklaşık 4 saat önce aynı fabrikaya ait M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti. Bu kazada 23 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye sevk edilmişti.