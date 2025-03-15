Haberler

Çankırı’da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma

SİLAHLI KAVGA VE YARALILAR

Çankırı’da husumetli iki grup arasında gerçekleşen silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olay, Alibey Mahallesi’nde meydana geldi ve güvenlik güçleri tarafından anında müdahale edildi. İki grup arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte M.S. (39), S.G. (35), İ.E. (64) ve N.E. (30) tüfekle yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İlk müdahale sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelileri hızlı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. (34), C.G. (31), F.S. (32), Y.E. (21), S.E. (25), N.E. (64) ve İ.E. (64), mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın gerçekleştiği yer ve durumu, mahalle sakinlerini endişelendirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Safranbolu’da Kaza: Otomobil Ve Motosiklet Çarpıştı

Safranbolu'da motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yeşilköy Sahilinde Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı

İstanbul Yeşilköy sahilinde karaya oturan 188 metrelik MSC Rhiannon kargo gemisi, 13 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu Kıyı Emniyeti’nin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.