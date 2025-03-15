Çankırı’da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma

SİLAHLI KAVGA VE YARALILAR

Çankırı’da husumetli iki grup arasında gerçekleşen silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olay, Alibey Mahallesi’nde meydana geldi ve güvenlik güçleri tarafından anında müdahale edildi. İki grup arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte M.S. (39), S.G. (35), İ.E. (64) ve N.E. (30) tüfekle yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İlk müdahale sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelileri hızlı bir şekilde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. (34), C.G. (31), F.S. (32), Y.E. (21), S.E. (25), N.E. (64) ve İ.E. (64), mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın gerçekleştiği yer ve durumu, mahalle sakinlerini endişelendirdi.