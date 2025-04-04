Çankırı’da İkinci Otobüs Kazası Yaşandı

İKİNCİ OTOBÜS KAZASI YAŞANDI

Çankırı’da, geçtiğimiz gün 23 işçinin yaralandığı bir otobüs kazasından yalnızca 4 saat sonra, aynı fabrikaya ait başka bir otobüs kaza yaptı. Bu sefer, işçileri taşıyan otobüs karayoluna aniden çıkan bir domuz sürüsüne çarptı. Neyse ki, bu kaza maddi hasarla atlatıldı.

KAZA DETAYLARI VE ETKİLERİ

Kaza, gece saatlerinde Çankırı’nın merkez ilçesine bağlı Tüney köyü mevkiinde gerçekleşti. Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası’nda çalışan işçileri taşıyan 18 S 0075 plakalı Otokar marka otobüs, aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın sonucunda birçok domuz telef oldu ancak otobüsteki yolcular kazayı yara almadan atlattı.

ÖNCEKİ KAZA

Yaklaşık 4 saat önce yine aynı fabrikaya ait olan M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Bu kazada ise 23 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.