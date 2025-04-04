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Çankırı’da İşçi Servisi Kazasında 20 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Çankırı’da işçileri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Çankırı- Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti.

OTOBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKMASI

Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 18 S 0135 plakalı otobüs, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası’nda çalışan işçileri taşıyordu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatılırken, karayolundaki araç trafiği de kontrollü bir şekilde sağlandı.

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