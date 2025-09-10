Çankırı’da Kadın Girişimci Çikolata Üretiyor

ÖZGÜN LEZZETLERDEN YENİ BİR YAPIM

Çankırı’da el yapımı çikolata üreten kadın girişimci, bölgenin meşhur Kızılırmak kavunuyla çikolata üretti. Kavunlu çikolatayı deneyen vatandaşlar, beğenilerini dile getirerek bu yeni lezzeti keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Eda Kıyısın, kentin yöresel tatlarını çikolatayla bir araya getiriyor. Son olarak Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar’ın önerisiyle Kızılırmak ilçesinde yetişen aromatik kavunlardan kavunlu çikolata üretti. Üretilen bu özel çikolata, vatandaşlara sunuldu ve olumlu geri dönüşler aldı.

ÇİKOLATADA DOĞAL MALZEME KULLANILIYOR

Çikolatanın içeriğindeki ganajın tamamen doğal malzemelerle yapıldığını vurgulayan Kıyısın, bu tür çikolatalarla kentin tanıtımına katkı sağlama amacında olduğunu ifade etti. “Çankırı’mızın meşhur Kızılırmak kavunundan bir çikolata yaptık” diyen Kıyısın, daha önce de Çankırı’nın tuzu ve kızılcık ekşisinden çikolata yaptığını belirtti. Vali Taşolar’ın önerisi üzerine Kızılırmak kavunlu çikolata denemelerine başladıklarını söyleyen Kıyısın, “Keyifli bir lezzet bulduğumuzda bu çikolatayı üretime döktük. Çikolatanın içindeki ganajda yüzde yüz Kızılırmak kavunu kullandık” dedi.

VATANDAŞTAN OLUMLU YORUMLAR

Kıyısın, kavunları şekerle lezzetlendirip aromalarını artırdıklarını, içindeki kavunları bir gün kaynatıp yirmi dört saat dinlendirerek çikolata ile birleştirdiklerini açıkladı. Bu yeni lezzeti deneyen vatandaşlardan Ferizet Temur, “Çankırı’nın Kızılırmak kavunundan yapılan bu çikolata çok güzel olmuş. Herkese tavsiye ederim, tadı ve aroması harika” dedi. Temur, bu çikolatanın tüm Türkiye’ye tanıtılabileceğini düşündüğünü de ekleyerek, Çankırı için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.