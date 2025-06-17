Çankırı’da Kadın, Silahla İntihara Teşebbüs Etti

ÇANKIRIDA KISKANÇLIK SEBEBİYLE TARTIŞMA

Çankırı’da, kıskançlık nedeniyle tartışan Z.K. ve kız arkadaşı T.P. arasında yaşanan olaylar, dikkat çekici bir gelişme yaşattı. Edinilen bilgilere göre, avukatlık yapan Z.K. ile T.P. arasında çıkan tartışmanın ardından T.P., Z.K.’nin ofisine giderek iş yerinin kapısına silahla ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan T.P., daha sonra mahalle ortasında bir intihar girişiminde bulundu.

POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

T.P.’nin mahallede silahla ateş etmesi, çevredeki vatandaşlar tarafından duyuldu ve hemen ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, T.P.’yi ikna ederek hastaneye götürdü. Bilgiler doğrultusunda Z.K.’nin, kız arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI BELGELEDİ

T.P.’nin intihar girişimi sırasında, silahla havaya ateş ettiği ve ardından silahı kendisine doğrulttuğu anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin sonrasında T.P.’nin elinden silahı aldığı anlar dikkat çekiyor. Olay, mahallede büyük bir şaşkınlık yaratırken, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi takdir topladı.