Çankırı’da Kampanya Devam Ediyor

ÇANKIRI’DA KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Çankırı’da gerçekleştirilen bir yardım kampanyası, Suriye’deki öğrencilere kırtasiye malzemesi ulaştırmak için sürüyor. İlim Yayma Cemiyeti, Eğitim-Bir-Sen, Türk Kızılay, Yesevi Hareketi ve İnfak Derneği gibi beş sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülen “Gönül Coğrafyamıza Yardım Kampanyası” çerçevesinde Halep, Humus ve Hama’daki öğrencilere yardım sağlanıyor. Hayırseverler tarafından toplanan kırtasiye malzemeleri Türk bayraklı kolilere yerleştirilerek bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlandı. Önümüzdeki günlerde yardım kolilerinin bölgedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaşması bekleniyor.

KAMPANYA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLACAK

Yesevi Hareketi İç Anadolu Bölge Sorumlusu Yakup Dulkadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’de gerçekleştirdikleri arama kurtarma faaliyeti sırasında orada yaşanan zorlukların kendilerinde derin bir etki bıraktığını aktardı. Dulkadiroğlu, “Bu nedenle bu yılın başında gıda malzemesi dağıttık. Şimdi de çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye ediyoruz” diye konuştu. Yardım malzemelerine ulaşmanın Suriye’deki çocuklar için bir hayal gibi olduğunu belirten Dulkadiroğlu, Çankırı’daki beş sivil toplum kuruluşunun dayanışma içinde hareket ettiğini ifade etti.

KAMPAANYA İLE MİLLİ DAYANIŞMA GÖSTERİLİYOR

Dulkadiroğlu, yakın zamanda 2 bin öğrencilik çanta ve kırtasiye malzemesi temin ettiklerini ve yaklaşık bin kişilik battaniyenin de hazır olduğunu söyledi. “Gerçekten insanlar gönül coğrafyamıza sahip çıkıyor” diyen Dulkadiroğlu, vatandaşların ihtiyaç söz konusu olunca destek olmayı arzuladığını aktardı. “Türk beklenendir” sözünün yalnızca bir söz olmadığını, canlı bir şekilde gösterdiklerini kaydeden Dulkadiroğlu, kampanyanın halen devam ettiğini ifade etti.