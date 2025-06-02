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Çankırı’da Kamyonet Ve Çekici Çarpıştı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Çankırı’da meydana gelen bir trafik kazasında kamyonet ile çekici çarpıştı. A.O. yönetimindeki 41 ATE 503 plakalı kamyonet ile E.Ş. idaresindeki 19 ES 132 plakalı çekici, Çankırı-Kastamonu kara yolu Korgun kavşağında çarpıştı. Kazada çekici sürücüsü yaralanıyor.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Olay bölgesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı sürücü ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Hastaneye götürülen sürücünün durumunun iyi olduğu öğreniliyor.

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