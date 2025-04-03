Çankırı’da Kayıp Çocuk 12 Saat Sonra Bulundu

ÇOCUK KAYIP İHBARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde 9 yaşında bir çocuk kayboldu. 12 saat süren arama çalışmaları sonucu, bulunması için başlatılan çalışmalar neticesinde çocuk ekipler tarafından kurtarıldı. Olay, Ilgaz ilçesine bağlı Süleymanhacılar köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ayaz Hamdi Kaya isimli çocuktan, yakınları haber alamadığı için durumu yetkililere bildirdi.

ARAMA EKİPLERİ VE DESTEK ÇALIŞMALARI

Yapılan ihbar sonrası jandarma ve AFAD ekipleri hemen harekete geçerek arama çalışmalarını başlattı. Kastamonu ve Ankara’dan gelen destek ekipleri de çalışmalara katıldı. Vatandaşlar da arama çalışmalarında katkı sağladı. Arama esnasında 2 iz takip köpeği ve 2 dron kullanılarak, toplamda 107 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Ayaz Hamdi Kaya, 12 saat sonra köye 8 kilometre mesafedeki Kayı köyü civarındaki ormanlık alanda bulundu.

SAĞLIK DURUMU VE AİLESİNE TESLİMİ

Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İlk sağlık kontrollerinin ardından Ayaz Hamdi Kaya, ailesine teslim edildi. Olay, bölgedeki halk arasında sevinçle karşılandı.