Çankırı’da Kız Arkadaşını Şikayet Etti

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Çankırı’da bir üniversite öğrencisi E.K. (29), polis memuru olan sevgilisi O.K.’nin kendisini silah kabzasıyla darbedip ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. 2022 yılında ortak bir arkadaş sayesinde tanışan çift, Çorum’da sevgili oldu ve evlilik planları yaptı. Ancak iddialara göre, O.K.’nin kıskançlık krizleri nedeniyle defalarca tartıştılar. E.K., yaklaşık 1,5 yıldır devam eden bu sorunlarla birlikte O.K.’nin sıklıkla fiziksel şiddete başvurduğunu öne sürdü.

DARP RAPORU ALDI

E.K., hastaneden darp raporu alarak sevgilisinden şikayetçi oldu. O.K. hakkında tedbir kararı çıkartıldığı ve görev yerinin değiştirildiği bilgisine ulaşıldı. E.K., son olarak 28 Haziran’da yaşadığı bir olayı anlatarak, “Pikniğe giderken hiçbir sorun yoktu. Dönüşte beni yabancı bir numara aradı, delirmiş gibi davranıyordu. Telefonumu elimden aldı, araç kapılarını kilitledi ve yol kenarında durdu. Telefonu arayan kişiye küfür etti, hakaretler savurdu. Sonra silahını çıkardı ve öncelikle namlusuyla darbetti, ardından kabzasıyla vurmaya başladı. Silahı beline koyduktan sonra boğazımdan sıkmaya başladı, nefessiz kaldım.” dedi.

TEHDİTLER VE KORKU

E.K., daha sonra ilişkinin gidişatını şu sözlerle aktardı: “Sonrasında ise arabanın kapısını açıp, saçlarımdan tutarak yere sürükledi. Dizlerim yara oldu, tekrar küfür ederek arabanın içine soktu. Kendi de bindi ve kapıları kilitledi. Hızlı bir şekilde sürmeye başladı. ‘Seni öldüreceğim, sen göreceksin, seni öldürüp atacağım, senin ölünü hiç kimse de bulamayacak’ gibi tehditler savurdu. Araçtan ineceğim zaman silahının tetiğini çektiğini gördüm ve ‘Beni vuracak, öldürecek’ dedim kendi kendime.”

E.K., can güvenliğinden endişe ederek “Koruma kararı çıkarttım 1 aylığına. Fakat düzenli olarak korkuyorum çünkü sürekli beni arıyor. Ailem ve kendi can güvenliğim için bu durumdan çok korkuyorum.” diye ekledi.