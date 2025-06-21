Çankırı’da Mayıs Ayında 224 Konut Satıldı

ÇANKIRI’DA KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, Çankırı’da Mayıs ayı içerisinde toplam 224 konut satıldı. TÜİK, 2024 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, Mayıs ayında Çankırı ilinde gerçekleştirilen konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 96 adet artış gösterdi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Mayıs ayındaki ipotekli konut satışları 33 adet olarak kaydedildi. İpotekli konut satışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre 23 adet artış sağladığı belirtildi. İpotekli satışların toplam konut satışları içerisindeki oranı ise yüzde 14,7 seviyesine ulaştı. İpotekli satılan konutların 5 tanesi ilk defa satışa sunulurken, geri kalan 28 tanesi ikinci el olarak gerçekleştirildi.

İKİNCİ EL SATIŞLARDA ÖNEMLİ ARTIRMA

Diğer konut satışları ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 73 adet artarak 191 adede ulaştı. Mayıs ayı boyunca diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 85,3 olarak gerçekleşti. Çankırı’da ilk el satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 adet azalarak 33 oldu ve ilk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı yüzde 14,7 olarak belirlendi. Çankırı’daki ikinci el konut satışları ise geçen yılın aynı ayında 99 adet artış göstererek 191 adede ulaştı. İkinci el satışlar, Çankırı’daki toplam konut satışlarının yüzde 85,3’ünü oluşturdu.