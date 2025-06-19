Çankırı’da Metruk Evde Yangın Çıktı

METRUK EVDE YANGIN ÇIKTI

Çankırı’da bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Alibey Mahallesi Yamak Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokaktaki metruk evde henüz tespit edilemeyen nedenlerle yangın meydana geldi.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı. Yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda metruk evin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yetkililer, yangınla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.