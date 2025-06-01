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Çankırı’da Muhtarlık Seçimi Başladı

MUHTARLIK SEÇİMİ BAŞLADI

Çankırı’da, çeşitli sebeplerle boş kalan bazı köy ve mahallelerde muhtarlık ara seçimi için oy verme işlemi başladı. Buğday Pazarı Mahallesi’nde toplam 45 sandıkta 17 bin 295 seçmen, yeni muhtarlarını belirlemek amacıyla sandık başına gitti. Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Keseköy’de de sandıklar kuruldu ve vatandaşların oy verme işlemleri devam ediyor.

SEÇMENLERİN İLGİSİ

Muhtarlık seçimi için oy kullanmaya gelen Buğday Pazar Mahallesi sakinlerinden Erkan Demir, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için geldiğini aktardı. Oyunu kullandığını ifade eden Demir, “Muhtarımız Buğday Pazarı Mahallesi’ne şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

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