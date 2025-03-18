Çankırı’da Okullar Tatil Mi? İşte Detaylar!

YAĞIŞ BAŞLADI VE OKUL DURUMU MERAK EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkili olmaya başladı. Çankırı ilinde ise okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki merak konusu olarak öne çıkıyor. Meteoroloji, bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. 19 Mart Çarşamba günü Çankırı’da okullar tatil olacak mı? Çankırı Valiliği’nden henüz bir açıklama gelmedi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle, zamanla Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu rüzgarların hızının 50-70 km/saat’e ulaşması, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90 km/saat’lere kadar çıkması tahmin ediliyor. İç kesimlerde fırtına öncesinde ulaşımda aksaklıklar, çatı uçması ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuz durumlar yaşanabileceğinden vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 19 Mart 2025 Çarşamba gece saatlerinden itibaren zirai don tehlikesi söz konusu. Don olayı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette ve yer yer güçlü olabiliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu duruma karşı hazırlıklı olması ve Meteoroloji’nin sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI DEVAM EDİYOR

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Özellikle İç Anadolu’nun güney bölgelerinde ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına haline gelebilecek rüzgarlar (70-90 km/saat) olabiliyor. Bu rüzgarlarla birlikte ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuz etkiler yaşanabileceğinden vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Çankırı Valiliği’nden 19 Mart Çarşamba ile ilgili tatil yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.