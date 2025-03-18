Çankırı’da Okullar Tatil mi? Son Durum

YAĞIŞ BAŞLADI VE OKULLAR TATİLİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Türkiye’nin birçok noktasında yağmur etkili oluyor. Özellikle Çankırı ilinde, okulların tatil olup olmayacağı konusunda endişeler sürüyor. Ayrıca Meteoroloji, birçok şehir için daha yoğun kar yağışı konusunda uyarılarda bulundu. Çankırı’da okulların tatil olup olmadığıyla ilgili bilgiler merak ediliyor.

KUYRUĞUNU EKİMDE BELLİ EDEN HAVA ŞARTLARI

Yapılan değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğleden sonra, İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve zamanla yüksek bölgelerde Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 50-70 km’ye ulaşması, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 90 km/saat kadar çıkması öngörülüyor. İç bölgelerde, Pazartesi akşam saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara yol açabilir ve bazı olumsuzluklar yaşanabilir.

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, 19 Mart Çarşamba günü öğlenden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ile 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu fırtınanın akşam saatlerinden sonra az da olsa etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de ise (Kastamonu-Samsun) rüzgarın, aynı gün öğleden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 9 kuvvetinde fırtına olarak eseceği düşünülüyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Son gelişmelere göre, Balkanlar’dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın, batı ve iç kesimlerde zirai don olaylarına yol açabileceği belirtiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 Çarşamba gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don olayı, bu günlerin gece ve sabah saatlerinde orta şiddette, yer yer yüksek seviyede görülebilir. Tarımsal faaliyet gösteren bireyler, zirai don riskine karşı dikkatli olmalı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı sıcaklık tahminlerini güncel takip etmelidir.

TATİL DUYURUSU BEKLENİYOR

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğleden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzeyden, Doğu Anadolu’da ise güneyden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaların (50-70 km/saat) etkili olacağı öngörülüyor. İç Anadolu’nun güney yükseklerinde ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde fırtına ve yer yer tam fırtınının (70-90 km/saat) görüleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle ulaşımda aksama, çatı uçması gibi çeşitli olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Çankırı Valiliği’nden ise henüz 19 Mart Çarşamba günü ile ilgili okul tatili duyurusu yapılmadı.