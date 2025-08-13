Haberler

Çankırı’da Ormanlık Alanda Yangın Oldu

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde ormanlık alanda bir yangın patlak verdi. Olay, Atkaracalar ilçesi Hüyük köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, köy bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı.

SEVK EDİLEN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere iletti. Bunun ardından Atkaracalar ve çevre ilçelerden çok sayıda orman ve itfaiye ekibi hemen bölgeye sevk edildi. Ulaşan ekipler, yangını söndürmek için aktif bir şekilde çalışma başlattı.

ÖNEMLİ

