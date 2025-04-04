Çankırı’da Otobüs Kazasında 23 Kişi Yaralı

YARALILARIN SAYISI ARTTI

Çankırı’da çalışan fabrika işçilerini taşıyan bir otobüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralı sayısı 23’e yükseldi. Kaza, gece saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası’nda görevli işçileri taşıyan M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

OLAYA MÜDAHALE HIZLI OLDU

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan yaralıları kurtarıp ambulanslara taşıdı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 23 yaralı, sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, kaza alanına gelerek olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kazanın gerçekleştiği bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Ayrıca, büyük çapta maddi hasar gören otobüsün olay yerinden kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.