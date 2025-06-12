Çankırı’da Resim Sergisi Açıldı

BEDRİ RAHMİ VE EREN EYÜBOĞLU SERGİSİ AÇILDI

Çankırı Atatürk Ortaokulu’ndan Görsel Sanatlar Öğretmeni Şirin Zerey Koç ile öğrencileri tarafından, bir dönem Çankırı Çerkeş’te de yaşamış olan ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) ile eşi Eren Eyüboğlu adına hazırlanan ‘İki Fırça Tek Yürek, Bedri Rahmi- Eren Eyüboğlu’ isimli resim sergisi, Çankırı Müzesi’nde kapılarını açtı. Sergide toplam 24 eser yer alıyor.

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Serginin açılış töreni Çankırı Müzesi’nde gerçekleştirildi. Törene Vali Fırat Taşolar’ın eşi Didem Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in eşi Betül Esen, kurum müdürleri, idareciler, Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu çiftinin torunu Rahmi Eyüboğlu ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren okul müdürü Muhittin Şahin, “Büyük ustanın izindeki güzel kalpli öğrencilerimiz, onların eserlerini yeniden canlandırarak, yeniden boyayarak bu eserleri yaptı. Büyük ustanın emeklerine saygıyı, sanatın yeniden üretmek değil de bazen de ustaları takip ederek sanatın ne kadar değer kazandığını, ne kadar yüceldiğini bizlere gösterdiler. Şirin hocamıza ve kıymetli öğrencilerine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

TORUN VE ZİYARETÇİLERDEN BEĞENİ

Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu çiftinin torunu Rahmi Eyüboğlu, eserleri inceleyen ziyaretçilere bu eserlerin hikayelerini aktardı. Torun Rahmi Eyüboğlu, eserleri özenle hazırlayan öğrencileri tebrik etti. Öğrenciler de eserleri nasıl yaptıklarını katılımcılarla paylaştı. Sergi sonrası açıklamalarda bulunan Rahmi Eyüboğlu, eserleri çok beğendiğini belirtti. “Ben torun Rahmi olarak, ‘Şirin Hanım Çankırı’da öğrencileriyle yapacağı sergiye gelir misiniz?’ denildiğinde, hiç düşünmeden ‘evet’ dedim. İyi ki de ‘evet’ demişim. Bu yöre dedemin hayatında önemli bir yer tutuyor. Çocuklar çok güzel çalışmışlar, ellerine sağlık. Eğer dedem sağ olup da buraya gelmiş olsaydı, eminim bugün gözlerinden çok yaş gelirdi, çok mutlu olurdu. Bu ülkenin bir sanatçısı olarak gençleri bu kadar etkilemiş olması, işlerinin bu kadar güzel yapılmasından mutlu olurdu, gurur duyardı” diye konuştu.

ÖĞRETMENİN TEŞEKKÜRÜ

Çankırı Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Şirin Zerey Koç da tüm katılımcılara geldikleri için teşekkür etti. Sergiyi oluşturmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Koç, “Bu fikir, öncelikle Türk resim sanatını ve tarihini seviyorum, okuyorum. Öğrencilerime de bunu anlatmaya çalışıyorum. Her yıl farklı konularda resim yapıyoruz, sergi açıyoruz. Benim büyüdüğüm Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu ile ilgili bir çalışma yapmak istedim. Bu şekilde yapıp ülkeme bir armağan olsun istedim. 12 öğrenci katıldı ama arka planda daha fazla öğrencimiz katkı sağladı. Tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum” dedi. Sergi, bu hafta sonuna kadar ziyarete açık kalacak.