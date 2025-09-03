Çankırı’da Sağlık Etkinlikleri Düzenlendi

ETKİNLİKLER HAZIRLANIYOR

Çankırı’da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştiriliyor. Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çankırı Devlet Hastanesi bahçesinde hazırlanan stantlarda, vatandaşlara çeşitli sağlık testleri uygulanıyor. Bu organizasyon, halk sağlığının önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Her gün farklı temalar altında organize edilecek etkinlikler, 9 Eylül’e kadar devam edecek.

TANITIM VE FARKINDALIK

Etkinlik alanında kurulu stantları ziyaret eden Çankırı İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastane bahçesinde bulunan Kızılay Kan Bağışı Tırında kan bağışında da bulunan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının “halkın sağlıklı yaşama teşviki anlamında farkındalık oluşturmak” olduğunu ifade etti. Etkinliklerin hafta boyunca süreceğini belirten Bulut, “Çankırı’mızda Çarşamba Pazarı’nda, alışveriş merkezinde, Pazar pazarında yine stantlarımız hafta boyu devam edecek. Son gün de Çankırı TOKİ İlkokulunda öğrenci kardeşlerimizle çok güzel bir etkinlik yapacağız. Bunun gibi tüm Türkiye’de benzer etkinliklerle Halk Sağlığı Haftası kutlanmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.