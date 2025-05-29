Çankırı’da Sağlıklı Çocuk Programı Eğitimi Verildi

ÇANKIRI’DA SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRILIYOR

Çankırı’da “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı” çerçevesinde öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmeleri ve sağlık okuryazarlığı seviyelerini artırmaları için eğitim verildi. Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında okul sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla imzalanan “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” işbirliği protokolü doğrultusunda etkinlik, Çankırı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER “SAĞLIK ELÇİSİ” OLDU

Etkinlikte sağlıklı beslenme, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivite, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve 112 istasyonları ile UMKE çadırında eğitim gören öğrenciler, “sağlık elçisi” olarak yetiştirildi. Tüm stantlardaki aktivitelere katılan öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra sürpriz hediyelerle ödüllendirildi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, stantları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SAĞLIK DAVRANIŞLARI KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAR

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki 500 öğrenciyi “sağlık elçisi” olarak yetiştirdiklerini belirtti. Etkinlik sırasında okulda 7 stant kurulduğunu kaydeden Bulut, “Öğrencilerimize farklı etkinliklerle sağlıklı yaşamı teşvik edici faaliyetlerde bulunduk. İnşallah bugünün sağlık elçileri, yarının sağlıklı toplumlarının temellerini atacak. Stantlarımız arasında ağız diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, el yıkama ve hijyen, sağlıklı beslenme tabağı hazırlama gibi konular yer aldı. Sağlıklı yaşamın temeli, ilkokul öğrencilerine verilmesi gereken bir konudur. Eğitim küçük yaşlarda başlarsa kalıcı hale geliyor. Sağlık davranışlarını sadece küçük yaşlarda verebilirsek davranış değişikliğine yol açabiliyoruz.” diye konuştu.