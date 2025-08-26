Çankırı’da Şifalı Suyun Tehlikesi Açık

ŞİFALI SU OLAYI VE TRAJEDİ

Çankırı’nın Orta ilçesinde, şifalı olduğu söylenen bir su kaynağına giren bir çift, çıkan gaz nedeniyle hayatını kaybetti. Olay sonrasında suyun bulunduğu alan toprakla kapatılırken, bölge halkı daha önce de aynı su sebebiyle ölümlerin meydana geldiğini ifade etti. Olay, 23 Ağustos tarihinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ve 80 yaşındaki Şerife Akkoç çifti, hemoroit gibi hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ve halk arasında ‘hışıldak’ olarak bilinen kaynak suyuna girdi. Bir süre suyun içinde bulunan çift, hareketsiz kalınca çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SUDAKİ OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜK

AFAD tarafından yapılan incelemelerde, suyun çıktığı alandaki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu tespit edildi. Ayrıca yaşanan trajedinin, sudaki yüksek kükürt seviyesinin bir sonucu olabileceği değerlendiriliyor. Olayda yaşamını yitiren çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Derebayındır köyünde defnedildi.

ÖNCEKİ ÖLÜMLER İDDİASI

Aynı su sebebiyle ölümlerin daha önce de gerçekleştiğini belirten vatandaşlardan Süleyman Demirbağ, “Kendim Ortalıyım. Şu anda bulunduğumuz yer Derebayındır köyü. Burada halk arasında ‘hışıldak’ olarak bilinen şifalı bir su vardı. Maalesef iki kişiyi su yüzünden kaybettik. Bu bölgede kükürtlü bir su çıkıyordu ve çeşitli hastalıklara, çocuğu olmayanlara iyi geliyordu. Bu suya çok ziyaretçi oluyordu. Söylenilenlere göre burada daha önceden de 8-10 kişi ölmüş. Olaydan sonra burası kullanıma ve ziyarete kapatıldı. Burasının kapatılması iyi oldu, vatandaşlar sağlık ararken canından oluyordu” dedi.