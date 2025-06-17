Çankırı’da Silahla İntihar Girişimi

ÇANKIRI’DA KISKANÇLIK SEBEBİYLE TARTIŞMA

Çankırı’da, kıskançlık nedeni ile erkek arkadaşı ile tartışan kadın, tartışmanın ardından onun ofisine silahla ateş etti. Olay sonrası, mahallede intihar girişiminde bulunan kadın, polis ekipleri tarafından durduruldu ve yaşananlar kameralara yansıdı. Çankırı’da avukat olarak görev yapan Z.K. ile sevgilisi T.P. arasında kıskançlık yüzünden bir çatışma çıktı.

TARTIŞMA SONRASI OLAYLAR GELİŞTİ

Tartışmanın ardından T.P., Z.K.’nin avukatlık ofisine gitti ve iş yerinin kapısına bir el ateş etti. Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan T.P., mahalle ortasında intihar girişiminde bulundu. Bu esnada, silahıyla havaya ateş yapan T.P.’yi gören mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, T.P.’yi ikna ederek sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Z.K.’nin ise sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

T.P.’nin intihar girişimi sırasında silahla havaya ateş ettiği ve ardından silahı kendisine doğrultma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde polis ekiplerinin T.P.’nin elinden silahı aldığı görülmekte. Bu olay, mahallede büyük bir endişeye yol açtı.