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Çankırı’da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 7 Tutuklama

ÇANKIRI’DA SİLAHLI CAVUŞUN YÜZÜNDEN YARALANANLAR

Çankırı’da, husumetli iki grup arasında gündüz vakti meydana gelen silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve bu kişiler tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Alibey Mahallesi’nde, aralarında daha önce çekişme bulunan iki grup arasında bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya yol açtı ve bu çatışma sonucunda 4 kişi tüfekle yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak yardım istedi.

Yaralıların Durumu

Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikeyle karşı karşıya olmadıkları öğrenildi.

Şüphelilerin Tutuklanması

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak şüphelileri hızlı bir şekilde yakaladı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan A.G. ve İ.E. (64) isimli şahıslar, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan bu kişiler, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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