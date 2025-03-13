Çankırı’da Şubat Ayında 193 Konut Satıldı

ŞUBAT AYI KONUT SATIŞ VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre, Çankırı’da Şubat ayında toplam 193 konut satışı gerçekleşti. TÜİK’in 2025 yılı Şubat ayı konut satış istatistikleri verilerine göre, konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla 42 adet artış gösterdi.

İPOTEKLİ SATILAN KONUT SAYILARI

Bu dönemde Çankırı’da ipotekli konut satışları 18 adet olarak belirlendi. İpotekli satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 7 adet artış sağladı. İpotekli konut satışlarının toplam konut satışları içerisindeki oranı ise yüzde 9,3 olarak kaydedildi. İpotekle satılan konutlardan biri ilk defa satılırken, geri kalan 18 tanesi ikinci el konutlar oldu.

DİĞER SATIŞLARIN VERİLERİ

Diğer konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre 35 adet artış göstererek 175 adete ulaştı. Şubat ayındaki diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 90,7 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ise 11 adet artarak 57 adet oldu ve bu satışların toplam konut satışları içindeki oranı yüzde 29,5 olarak belirlendi.

İKİNCİ EL SATIŞLAR

Çankırı’daki ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 31 adet artarak 136 adete ulaştı. Toplam konut satışları içerisinde ikinci el satışın payı ise yüzde 70,5 olarak kaydedildi.