Çankırı’da Taciz İddiası Sonrası Silahlı Kavga

OLAYIN KAYNAĞI

Çankırı’da meydana gelen bir olayda, caddede yürürken taciz edildiğini öne süren bir kadının eşi tarafından bir şahsın bacağından vurulması dikkat çekti. Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi üzerinde gerçekleşti.

TEHDİT VE TARTIŞMA

Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli kadın, İran uyruklu S.B. tarafından taciz edildiğini belirtti ve durumu eşi E.B.’ye aktardı. Ardından, E.B. ve yakınları G.A., H.D., İ.C.S., E.C.S. ile S.B. caddede karşı karşıya geldi. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLI SALDIRI VE MÜDAHALE

Kavga esnasında E.B., S.B.’ye tabancayla ateş açarak bacağından yaraladı. Olayı gözlemleyen çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve hafif yaralı şahsın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı.