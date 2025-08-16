Çankırı’da Temmuz’da 246 konut satıldı

KONUT SATIŞLARINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Temmuz ayı konut satış verilerine göre, Çankırı’da toplam 246 konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında, bu satışlarda 6 konutluk bir azalma kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Aynı dönemde Çankırı’da 29 ipotekli konut satışı gerçekleşti ve bu rakam, geçen yılın Temmuz ayına göre 5 adet artış gösterdi. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 11,8 olarak belirlendi. İpotekli satılan konutların 9’u ilk satış, 20’si ise ikinci el satışlardan oluştu. Diğer konut satışları ise 11 adet azalarak 217’ye düştü ve toplam içindeki payı yüzde 88,2 oldu.

İLK VE İKİNCİ EL SATIŞLARDAKİ FARKLAR

Temmuz ayında Çankırı’da gerçekleştirilen ilk el konut satışları 61 olarak kaydedildi. Bu, geçen yıla göre 31 adetlik bir düşüş anlamına geliyor. İlk satışların toplam konut satışları içindeki oranı yüzde 24,8 olurken, ikinci el konut satışları ise 25 adet artarak 185’e ulaştı. İkinci el satışların toplam içindeki oranı ise yüzde 75,2 olarak belirlendi.